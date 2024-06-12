ads
الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خاص.. الزمالك يفاوض أوباما لتجديد عقده

اوباما
اوباما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن يوسف أوباما اقترب من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء في الفترة الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة أن شيكابالا طلب من إدارة النادي ضرورة التجديد لاوباما نظرا لاهميته الكبيرة الفنية مع الفريق.

وتابع أن ادارة النادي ليس لديها مانع لتجديد عقد اوباما ونفس الأمر بالنسبة لمدرب الفريق  جوزيه  جوميز  الذي منح الضوء الاخضر للإدارة لتجديد عقد اللاعب.


وأتم أن الإدارة ستعقد جلسة مع اوباما لحسم ملف التجديد بشكل رسمي والانتهاء من هذا الملف خاصة وان اوباما ليس لديه مانع في التجديد.

خاص الزمالك يوسف أوباما شيكابالا القلعة البيضاء اوباما يجدد مع الزمالك