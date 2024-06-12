خاص.. الزمالك يفاوض أوباما لتجديد عقده

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن يوسف أوباما اقترب من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء في الفترة الحالية.



وقال المصدر في تصريحات خاصة أن شيكابالا طلب من إدارة النادي ضرورة التجديد لاوباما نظرا لاهميته الكبيرة الفنية مع الفريق.



وتابع أن ادارة النادي ليس لديها مانع لتجديد عقد اوباما ونفس الأمر بالنسبة لمدرب الفريق جوزيه جوميز الذي منح الضوء الاخضر للإدارة لتجديد عقد اللاعب.





وأتم أن الإدارة ستعقد جلسة مع اوباما لحسم ملف التجديد بشكل رسمي والانتهاء من هذا الملف خاصة وان اوباما ليس لديه مانع في التجديد.