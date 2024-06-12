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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. حلول عاجلة لمشاكل مياه الشرب والصرف الصحى والطرق بالمنيا

لواء أسامة القاضي
لواء أسامة القاضي محافظ المنيا
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، اليوم الأربعاء بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية.

وشدد على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، لافتاً إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أوضح محمد عبد الغني رئيس مركز مطاى، أنه تم تنظيف خزانات الصرف الصحى بالعمارات السكنية بقرية بنى عمار التابعة لمجلس قروي ابوان، وتم شفط المياه، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بالقرية، وعقب الانتهاء من الأعمال تم ترميم وتجديد غرف الصرف بالعمارات السكنية، وذلك حفاظاً على صحة المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم

وفى ذات السياق، عقد تاج أبوسداح رئيس مركز ملوى، اجتماعا مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس هندسة كهرباء المركز ومهندس الرى، عقب ورود شكاوى المواطنين بتكرار انقطاع المياه بقرية دير أبو حنس بمجلس قروي دير البرشا، واستمع رئيس المركز عن اسباب انقطاع المياه وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لعودة المياه وعدم انقطاعها مجددا .

كما تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا إنشاء مطب صناعي أمام كوبرى الحواصلية بالتعاون مع مديرية الطرق ،ووحدة الرصف بالمحافظة، وذلك استجابة لشكوى المواطنين والحد من الحوادث حفاظا على أرواح المارة .
 

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