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الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يغادر فندق الإقامة لخوض المران الأول بتونس

فريق الأهلي
فريق الأهلي
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غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة في تونس، إلى الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس لخوض المران الأول الذي سينطلق في الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة تحدث فيها عن الاستعدادات لنهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وكانت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، قد وصلت إلى تونس مساء أمس الأربعاء.

ويؤدي الفريق مرانه الأول تحت قيادة مارسيل كولر، وذلك استعدادًا للنهائي الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد حمادي العقربي الأولمبي بمدينة رادس.

نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي والترجي التونسي ملعب رادس