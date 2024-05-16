"ميرا" ضحية خلافات والدها المالية.. قتلها وألقي جثتها بالمصرف واتهم الدّيَّانة بخطفها في أسيوط

جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان، لم يكتف مسجل خطر بإنهاء حياة طفلته، بل اتهم آخرين بخطفها بسبب خلافات مالية، ولم يبلغ باختفاء طفلته، إلا أن منشورا على الفيس بوك كشف جريمته.

دائمًا ما يكون الأب هو درع الأمان والطمأنينة والحماية لأطفاله كما هو متعارف عليه وتحاول ثقافتنا ترسيخه في الوجدان منذ الصغر، ولكن في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط نفذ عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدها الشارع المصري خلال العام الجاري؛

حيث نزع ثوب الأبوية عنه وألقي به بعيدا وارتدي بدلا منه عباءة الشيطان، وراح يفتك بفلذة كبده التي أتمت ربيعها الثاني قبل أيام قليلة طفلة لا حول لها ولا قوة، ولا ذنب لها سوي أن ذلك المجرم والدها، حيث قام بقتلها بدم بارد وتخلص من جثتها بمصرف مائي لالصاق الجريمة باخرين بينه وبينهم خلافات مالية.

الجريمة الدموية التي وقعت في حق الطفلة "ميرا" سنتين، نفذها والدها "لوقا" العاطل الذي يمتلك سجلا جنائيا حيث دفعته خلافات مالية بينه وبين آخرين واقتراضه أموالا عجز عن ردها إلي وضع خطة شيطانية للخلاص من الديانة.

حيث خطط لازهاق روح طفلته والادعاء بخطفها وإتهام الديانة لإيقاف مطالباتهم له، وبالفعل نفذ جريمته الشنعاء وتخلص من الجثة في مصرف مائي واذاع في القرية بأن طفلته قد اختفت، وقام الأهالي بنشر بوست مرفق معه صورة الطفلة وأعادوا مشاركته علي كل جروبات القرية والمركز والمحافظة.

خلال ذلك بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في رصد المنشور المتداول وبدأت في الفحص والذي أثبت عدم تلقي بلاغات بشأن الواقعة الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية للشك في وجود شبهة جنائية في الواقعة، وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة والد الطفلة المتغيبة وقيامه بقتلها إلقاء جثتها بأحد المصارف المائية بدائرة مركز منفلوط.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير وافٍ عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويها لإستكمال إجراءات الدفن، وبمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وارتكاب الجريمة وعليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات واصطحب فريقا من النيابة العامة بمنفلوط المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.تفاجأت مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط بواحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدها الشارع المصري هذا العام، عندما نفذ أب، معروف بلقب "لوقا"، وهو عاطل وله سجل جنائي، جريمة قتل مروعة ضد ابنته البالغة من العمر سنتين، تُدعى "ميرا".

وفي سياق متصل، أشارت المحامية والباحثة في مجال حقوق الإنسان، دعاء عباس، إلى أن قانون العقوبات المصري ينص على معاقبة الجرائم الأسرية بشدة، خاصة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة والد الضحية، حيث يُضاعف المقترف عقوبته بموجب القانون.