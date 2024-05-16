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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

رفع التعديات والإشغالات من الطريق العام استجابة لشكوي المواطنين بشارع العراق

استجابة لشكوي المواطنين
استجابة لشكوي المواطنين بالعجوزة
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تلقت محافظة الجيزة شكوي المواطنين بشارع العراق بحي العجوزة بوجود تعديات وإشغالات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي علي الطريق العام وإحداث ازعاج للمواطنين علي مدار اليوم .  
وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي العجوزة بفحص الشكوي والتعامل معها للاستجابة للمواطنين حيث تم شن حملة مكبرة علي شارع العراق أسفرت عن رفع الباعة الجائلين التعديات على الطريق العام للمحال العامة من استاندات وعربات مأكولات وحالات إشغال مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجاري المتابعة.

استجابه لشكوي مواطني شارع العراق بالعجوزة رفع التعديات والإشغالات من الطريق العام للمحال والمقاهي الاستجابه لشكوي مواطني شارع العراق بالعجوزة