احتفالا بالعيد القومي .. افتتاح مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى الأمراض الصدرية بدمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مبنى الاستقبال والطوارئ والمناظير بمستشفى الأمراض الصدرية بمدينة دمياط، وذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم لافتتاح عدد من المشروعات بقطاعات الطرق والصحة والتعليم احتفالاً بالعيد القومى لمحافظة دمياط.

تفقدت المحافظ خلال الإفتتاح بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة والمهندسة سحر عيسى مدير مديرية الإسكان والمهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، المبنى ما شهده المستشفى من أعمال تطوير ورفع كفاءة، حيث يضم قسم الاستقبال والطوارئ عيادات وصيدلية ، كما تفقدت قسم المناظير الذى يضم وحدة متكاملة لعمليات المناظير ووحدة للاجراءات التداخلية، واطلعت على ما يقدمه من خدمات طبية للمرضى على مستوى المحافظة و بعض المناطق بالمحافظات المجاورة، وتعاون القسم لاتمام الفحوصات للمرضى بالمستشفيات و معهد الأورام.

وأكدت أن تلك الأعمال جاءت لتحقق طفرة جديدة بمستوى الخدمة الطبية ، مشددة على حرص المحافظة ووزارة الصحة والسكان، على رفع كفاءة المنشآت الطبية لتطوير الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين وتوفيرها داخل المحافظة للتخفيف عن كاهل المرضى عبء التنقل إلى محافظات أخرى لاستكمال الفحوصات اللازمة.

