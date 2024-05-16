"أساس التنمية".. ندوة بالمطابع الأميرية في إمبابة فى احتفلات الجيزة بعيد العمال

قام المهندس أشرف بكر رئيس حي إمبابة بتنظيم ندوة بعنوان العمال أساس التنمية وذلك يوم الخميس بمقر الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية بإمبابة ، وجاء ذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيد العمال وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية ، وتحت رعاية اللواء احمد راشد محافظ الجيزة ، وإشراف هند عبد الحليم - نائب المحافظ والمشرف العام علي وحدة السكان ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية نحو تسليط الضوء على دور العمال في التنمية الصناعية بمصر وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم ودور الدولة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية .

و قام بإدارة الندوة المدرب هشام مصطفى الجندي نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بمحافظة الجيزة والمدرب المعتمد بوزارة التنمية المحلية وبمركز التنمية البشرية بمحافظة الجيزة .

وقام بتنظيم الندوة رانيا موسى مدير الأمومة والطفولة ووحدة السكان بحي امبابه بالتنسيق مع كلا الهيئة العامة للاستعلامات - إعلام إمبابة ومدير المركز ميرفت البطاوي ومع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية برئاسة المحاسب أشرف إمام - رئيس مجلس الإدارة وعبد الله عتيق - رئيس وحدة السكان بمحافظة الجيزة

و حضر الندوه عدد 150 من موظفين وعمال الهيئة والذين أشادوا بالندوة واستفادتهم منها وأهمية موضوعها وطلبوا إعداد ندوات أخرى وظهر ذلك جليا من خلال التفاعل المتبادل بينهم وبين المحاضر أثناء الندوة .



وكان ذلك بحضور ممثل عن الهيئة العامة للاستعلامات - مركز إعلام إمبابة حنفي جمال وأحمد وحضور ممثلى اللجنة النقابية بالهيئة وهم أشرف الجوهري و علي أبو دنيا ونادرة مصطفى وعصام حجازي وسهام سيد رمضان مدير عام العلاقات العامة بالهيئة

و صرح المدرب هشام مصطفى الجندي بعد انتهائه من الندوة بأنه سعيد بما تقوم به وزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظة الجيزة تحت رعاية اللواء أحمد راشد - محافظ الجيزة والسيد اللواء شاكر يونس - سكرتير عام المحافظة ، وأن هذه الندوة التي تشرف بإدارتها ستكون ضمن سلسلة من الندوات والدورات التدريبية المتنوعة التي سيقوم بالتدريب فيها خلال الفترة القادمة وأكد سيادته أن العمال هم وقود التنمية في سوق العمل وهو ما سينفذ رؤية الدولة المصرية للقضاء على البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وان تعاون قطاعات الدولة المختلفة سيحقق ذلك الهدف إن شاء الله.