الفنانة رانيا منصور تتصالح مع شاب اتهمته بالتحرش بها

اتهمت الفنانة رانيا منصور شاب مهتز نفسيا بالتحرش بها أثناء حضورها حفل للفنان وائل جسار داخل مول شهير بمدينة نصر وتم التصالح بينهما فى النيابة .

تلقى قسم شرطة مدية نصر أول بلاغا من الفنانة رانيا منصور تتهم فيه شاب بالتحرش بها لفظيا أثناء حفل للفنان وائل جسار داخل مول شهير بمدينة نصر ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المتهم عمره 48 سنة ، وتم ضبطه وأنكر ارتكاب الواقعة وبعمل التحريات تبين أن المتهم يعانى من اضططرابات نفسية منذ 11 سنة ، وبالعرض على النيابة العامة تصالح الطرفان، وقررت النيابة صرفهما .