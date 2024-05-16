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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الفنانة رانيا منصور تتصالح مع شاب اتهمته بالتحرش بها

الفنانة رانيا منصور
الفنانة رانيا منصور
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اتهمت الفنانة رانيا منصور شاب مهتز نفسيا  بالتحرش بها  أثناء حضورها حفل للفنان وائل جسار داخل مول شهير بمدينة نصر وتم التصالح بينهما فى النيابة   .

تلقى قسم شرطة مدية نصر أول بلاغا من الفنانة رانيا منصور  تتهم فيه شاب بالتحرش بها لفظيا أثناء حفل للفنان وائل جسار داخل مول شهير بمدينة نصر ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المتهم عمره 48 سنة ، وتم ضبطه وأنكر ارتكاب الواقعة وبعمل التحريات تبين أن المتهم يعانى من اضططرابات نفسية منذ 11 سنة ،  وبالعرض على النيابة العامة تصالح الطرفان،  وقررت النيابة صرفهما  .

الفنانة رانيا منصور بمدينة نصر بالتحرش