حريق يلتهم مخزن أدوية في أسيوط الجديدة دون خسائر بشرية

اندلع حريق هائل اليوم في مخزن أدوية بالمدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد باندلاع النيران وظهور أعمدة من الدخان الكثيف من مخزن أدوية، وفور تلقي البلاغ، انتقلت 10 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه.

ووفقًا لأحد المصادر، ما زال سبب الحريق غير معروف، وسيتم التحقيق فيه من قبل الجهات المختصة بعد انتداب المعمل الجنائي.

الحريق التهم 75٪ من محتويات المخزن

وأدى الحريق إلى خسائر مادية كبيرة، حيث أتى على 75٪ من محتويات المخزن.