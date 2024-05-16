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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بعد علقة ساخنة من الأهالي.. ضبط سائق توك توك تحرش بسيدة في المنيب

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق توك توك متهم بالتحرش جنسيا بسيدة داخل مركبته أثناء توصيلها بمنطقة المنيب.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ضبط سائق توك توك لتحرشه بسيدة بمنطقة المنيب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء توصيل سائق توك توك سيدة لمنطقة المنيب تحرش بها جنسيا فاستغاثت السيدة بالأهالي وقاموا بالامساك به والتعدي عليه بالضرب المبرح وتمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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