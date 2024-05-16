سلاف فواخرجي تودع المخرج عبداللطيف عبدالحميد: "لا تكفيك الدموع"

أعربت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن حزنها لرحيل المخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد، الذي رحل عن عالمنا مساء امس الأربعاء، عمر يناهز 70 عاما.

ونشرت النجمة السورية سلاف فواخرجي، صورة تجمعها بالراحل عبر صفحتها في موقع فيسبوك، ونعته قائلة: "ما أقسى هذه الليلة أيها الحبيب الغالي، أستاذي وصديقي الكبير والعظيم عبداللطيف عبد الحميد، لا تكفيك كل الدموع ".

وكانت قد أعلنت نقابة الفنانين السورية فرع دمشق، مساء أمس الآربعاء، وفاة المخرج الكبير عبد اللطيف عبد الحميد عن عمر يناهز 70 عاماً .

الراحل عبد اللطيف عبد الحميد، هو فنان وكاتب ومخرج بدأ مشواره بالتمثيل عام 1987 ، في فيلم "نجوم النهار"، وقدم عام 1989، أول فيلم من إخراجه "ليالي ابن آوى"، ونال عنه جائزة مهرجان دمشق السينمائي الذهبي ، والزيتونة الذهبية في مهرجان حوض المتوسط في كورسيكا ، والجائزة الذهبية من مهرجان الفيلم الأول الدولي في أنوناي بفرنسا، وقدم للسينما السورية 15 فيلماً ، أغلبها من تأليفه، إلى جانب مشاركته بالتمثيل، والانتاج في العديد منها.