اليوم.. بايدن وزيلينسكي يلتقيان على هامش قمة السبع

يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، دعم واشنطن القوي لأوكرانيا في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي – خلال مؤتمر صحفي، وفقا لما أورده البيت الأبيض عبر موقعه الرسمي، أمس الأربعاء – “يلتقي بايدن وزيلينسكي لمناقشة دعم الولايات المتحدة القوي لأوكرانيا الآن وفي المستقبل”، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا وسيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وأضاف أنه في اجتماع مجموعة السبع في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيظل التزام الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا واضحا ومباشرا.

وأضاف كيربي: “سنتخذ خطوات جريئة لنظهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوقت ليس في صالحه وأنه لا يستطيع أن يصمد أكثر منا، بينما ندعم نضال أوكرانيا من أجل الحرية”.

وأشار أيضًا إلى أن الهجوم الروسي لا يهدد الديمقراطية في أوكرانيا فحسب، بل يؤثر في الواقع على الأمن في جميع أنحاء القارة الأوروبية.

وقال كيربي أيضًا إنه سيتم الإعلان عن خطوات جديدة في قمة مجموعة السبع لتحقيق الاستفادة القصوى من قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا ومساعدتها على التعافي من الدمار.

والتقى الرئيسان زيلينسكي وبايدن الأسبوع الماضي في فرنسا خلال الاحتفالات بالذكرى الثمانين لإنزال نورماندي.