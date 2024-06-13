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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طائرات مسيرة تطلق النار على المنازل في حي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" النار على المنازل في حي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، واستهدف المقاومين الفلسطينيين جيش الاحتلال بعبوة ناسفة في شارع مهيوب خلال اقتحام المدينة.

اقتحم الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين بعدد كبير من الآليات العسكرية وجرافة، ودمرت جرافة الاحتلال البنية التحتية في عدة شوارع داخل مدينة جنين.  

كما استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف الاحتلال منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت مستشفى العودة بوصول شهيد و7 إصابات بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في برج "اللوح" غرب مخيم النصيرات.

طائرات مسيرة إطلاق النار على المنازل حي الشجاعية حي الزيتون مدينة غزة