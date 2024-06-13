فلسطين.. 3 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الخميس، بوصول 3 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف الاحتلال منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل،أعلنت مستشفى العودة بوصول شهيد و7 إصابات بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في برج "اللوح" غرب مخيم النصيرات.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على شقة سكنية في برج "اللوح" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين في قصف منزل لعائلة "شنيورة" في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ونفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا استهداف المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، وأطلقت طائرة مسيرة للاحتلال صاروخًا في محيط مدرسة خالد بن الوليد جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى شمال شرق مدينة جنين، واندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال القنابل المسيلة للدموع، ولم ينتج عن تلك الاشتباكات أي إصابات حتى الأن.