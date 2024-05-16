نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف وتركيب بلاط الأنترلوك بالعياط

تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيا أعمال الخطة الأستثمارية للعام الحالي 2023،2024 بمدينة العياط، حيث تفقد النائب أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية بشوارع سعد زغلول والصفتي وبمحيط السوق الحضاري الجديد وأعمال تركيب بلاط الأنترلوك بشارع شلتوت بمدينة العياط مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة ، وجاء ذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل علي تذليل ايه معوقات.



كما تفقد النائب أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي بشارع اللواء يسري مشددا بسرعة الأنتهاء من الأعمال المتبقية بمشروع الصرف الصحي بشارع الجمهورية بمدينة العياط للبدء في تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي للشارع والشوارع المحيطة بمنطقة غرب المزلقان .

رافق نائب المحافظ المهندس أنور معوض مشرف مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي

والمهندس بدر كمال مدير عام كهرباء جنوب الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة ومسؤلي شركة مياة الجيزة ومديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.