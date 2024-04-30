قنا تستعد لاستقبال أعياد الربيع

تستعد محافظة قنا للاحتفال باعياد الربيع وذلك من خلال تجهيز أكبر عدد من الحدائق العامة ووالمنتزهات لكي يقوم الأهالي بزيارتها خلال العيد

حيث ستشمل مدينة قنا نادي البحر والملاهي الملاحقة له والذي تقوم إدارة المحافظة بالتعاون مع مجلس مدينة قنا بتجهيز المكان لاستقبال أكبر عدد من الأسر للاستمتاع لأجواء شم النسيم فضلا عن الحدائق بالمناطق العامة والملاهي كما هو متاح في مدينة قنا الجديدة

هذا بالإضافة إلي الحدائق والنوادي المقامة علي النيل بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا والتي توافد أهالي شمال قنا عليها لقضاء شم النسيم علي النيل ومراكز قنا الجنوبية التي يقوم أهلها بتاجير مراكب نيلية للتنزه داخل النيلة وسط وأسرهم وأجواء وطقس جميل

وعلي صعيد اخر تستعد مديرية الصحة بمحافظة قنا لهذة الاحتفالية بشكل مختلف حيث تعلن حالة الطوارئ بكافة مستشفيات المحافظة ونشر سيارات الاسعاف في الإمكان المزدحمة وذلك الإسعاف المواطنين في حال حدوث اي طورائ بسبب التزاحم او الطعام

اما عن استعدادات أهالي قنا في ترد أهالي قنا خلال الأيام الحالية علي الأسواق لشراء الفسيخ والرنجة وذلك لتناولهنا في يوم شم النسيم حيث انها عادة مصرية قديمة لا يستطيع أهالي قنا بالتحديد الاهلي عنها وذلك ما جعل هناك ازدهار في أسواق الأسماك المملكة في المحافظة خلال الفترة الحالية علي الرغم من إرتفاع أسعار الأسماك المملكة ولكن ذلك لن يمنع أهالي قنا من المشاركة وشراء الأسماك النملة في شم النسيم كما يقوم أهالي قنا ايضا بعمل الترمس وشراء التسالي وذلك لتناولهنا مع الأسرة في شم النسيم وسط حالة من البهجه والسرور بسبب حالة الطقس التي تكون في أفضل الأحوال يومها بالإضافة إلي تجمع الأسر وقضاء عطلة مميزة