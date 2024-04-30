ads
الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

قنا تستعد لاستقبال أعياد الربيع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعد محافظة قنا للاحتفال باعياد الربيع وذلك من خلال تجهيز أكبر عدد من الحدائق العامة ووالمنتزهات لكي يقوم الأهالي بزيارتها خلال العيد

حيث ستشمل مدينة قنا نادي البحر والملاهي الملاحقة له والذي تقوم إدارة المحافظة بالتعاون مع مجلس مدينة قنا بتجهيز المكان لاستقبال أكبر عدد من الأسر للاستمتاع لأجواء شم النسيم فضلا عن الحدائق بالمناطق العامة والملاهي كما هو متاح في مدينة قنا الجديدة

هذا بالإضافة إلي الحدائق والنوادي المقامة علي النيل بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا والتي توافد أهالي شمال قنا عليها لقضاء شم النسيم علي النيل ومراكز قنا الجنوبية التي يقوم أهلها بتاجير مراكب نيلية للتنزه داخل النيلة وسط وأسرهم وأجواء وطقس جميل

وعلي صعيد اخر تستعد مديرية الصحة بمحافظة قنا لهذة الاحتفالية بشكل مختلف حيث تعلن حالة الطوارئ بكافة مستشفيات المحافظة ونشر سيارات الاسعاف في الإمكان المزدحمة وذلك الإسعاف المواطنين في حال حدوث اي طورائ بسبب التزاحم او الطعام

اما عن استعدادات أهالي قنا في ترد أهالي قنا خلال الأيام الحالية علي الأسواق لشراء الفسيخ والرنجة وذلك لتناولهنا في يوم شم النسيم حيث انها عادة مصرية قديمة لا يستطيع أهالي قنا بالتحديد الاهلي عنها وذلك ما جعل هناك ازدهار في أسواق الأسماك المملكة في المحافظة خلال الفترة الحالية علي الرغم من إرتفاع أسعار الأسماك المملكة ولكن ذلك لن يمنع أهالي قنا من المشاركة وشراء الأسماك النملة في شم النسيم كما يقوم أهالي قنا ايضا بعمل الترمس وشراء التسالي وذلك لتناولهنا مع الأسرة في شم النسيم وسط حالة من البهجه والسرور بسبب حالة الطقس التي تكون في أفضل الأحوال يومها بالإضافة إلي تجمع الأسر وقضاء عطلة مميزة

الحدائق العامة بمحافظة قنا حالة الطوارئ مدينة قنا الجديدة مديرية الصحة مركز نجع حمادي