القوات البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب البحري المشترك "مدافع الإسكندرية"

نفذت القوات البحرية المصرية والبريطانية التدريب البحرى المشترك "مدافع الإسكندرية"، الذى استمر لعدة أيام بقاعدة الإسكندرية البحرية.

والذي يأتي استمراراً لخطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية وفقاً لأحدث النظم القتالية.

تضمنت مراحل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة البحرية منها التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ومجابهة التهديدات غير النمطية، وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية وكذا التدريب على الإسعافات الأولية، التى أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية واحترافية فى تنفيذ المهام المكلفين بها.

حضر ختام فعاليات التدريب الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية المصرية والسفير البريطانى وملحق الدفاع البريطانى بجمهورية مصر العربية وعدد من قادة القوات المسلحة.