الرئيس الروسي يؤكد أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الصين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الصين، لافتا إلى أن البيان المشترك للشراكة الشاملة للتعاون الاستراتيجي وضع مهاما وأهدافا جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين - في كلمته خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشانج في بكين - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم /الخميس/ - إن "هذه الوثيقة تتوافق مع ذكري بناء العلاقات الدبلوماسية الروسية الصينية، حيث تطورت العلاقات خلال هذه السنوات بشكل ديناميكي، ووصلت إلى مستويات عالية، وأسست على الاحترام المتبادل، بما يتطابق مع المصالح الأساسية لشعبي روسيا والصين".

ووجه الرئيس بوتين الشكر لرئيس الحكومة الصينية على الاهتمام الخاص الذي أولته بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل أكثر من 240 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين البلدين في مجال التقنيات والفضاء والطاقة النووية والبنية التحتية للنقل، موضحا أنه سوف يتم إجراء مباحثات وزارية مقبلة بين الجانبين في موسكو لتعزيز وتعميق التعاون.

من جانبه.. أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشانج، أن الصين مستعدة للتعاون مع روسيا وفقا للاتفاقات بين البلدين وتعزيز التعاون متعدد الجوانب.

