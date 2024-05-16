ads
الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

ولي العهد السعودي يتوجه إلى البحرين مترأسا وفد بلاده إلى القمة العربية

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الخميس، إلى مملكة البحرين لترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
أفاد بذلك الديوان الملكي السعودي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".
 

ولي العهد السعودي البحرين الأمير محمد بن سلمان