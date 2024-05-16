ولي العهد السعودي يتوجه إلى البحرين مترأسا وفد بلاده إلى القمة العربية

توجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الخميس، إلى مملكة البحرين لترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

أفاد بذلك الديوان الملكي السعودي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

