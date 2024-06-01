ads
السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في بلدة "كفرذان" غرب جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة "كفرذان" غرب مدينة جنين، وقالت مصادر محلية في البلدة أن صفارات الإنذار تدوي في مدينة جنين ومخيمها عقب اقتحام الاحتلال البلدة.

واندلعت مواجهات مسلحة عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، كما أرسل الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى بلدة كفرذان غرب جنين.

ونشر الاحتلال قناصته فوق أسطح المباني العالية، وسط تحليق طائرات مسيرة في الأجواء، كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل داخل البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم مزودة بعدد من الآليات العسكرية، كما انتشرت قناصة الاحتلال فوق أسطح المنازل.

اشتباكات عنيفة المقاومة الفلسطينية بلدة كفرذان غرب جنين قوات الاحتلال