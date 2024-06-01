الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة

رحب الاتحاد الأوروبي بالمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يتضمن وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة إعمار غزة.

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "أكس"، أنه يدعم بشكل كامل خطة ومقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تتضمن وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإعادة إعمار غزة.. وأضاف جوزيب بوريل: "الحرب يجب أن تنتهي الآن ".

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترح جديد لوقف الحرب في قطاع غزة وأوضح أن ذلك يتضمن 3 مراحل .

المرحلة الأولى

تستمر المرحلة الأولى لمدة ستة أسابيع يشهد فيهم قطاع غزة وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكنية الرئيسية في غزة، وذلك مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حركة حماس، وكذلك يتم إطلاق سراح مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

المرحلة الثانية

ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يوميًا.

في المرحلة الثالثة

يتم فيها البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار شامل لقطاع غزة، وأوضح بايدن أن ملف إعادة الإعمار مطروح الآن على الطاولة لمناقشته.