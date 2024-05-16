بث مباشر.. بدء توافد القادة على مقر انعقاد القمة العربية بمشاركة السيسي

تقدم “البوابة نيوز”، اليوم الخميس، بث مباشر، لتوافد القادة على مقر انعقاد القمة العربية في دورتها الـ33 بالمنامة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلا عن فضائية “إكسترا نيوز”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.