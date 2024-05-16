ولي العهد البحريني يستقبل نائب رئيس الإمارات لدى وصوله للمشاركة في القمة العربية

استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يرافقه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة لدى وصوله إلى مملكة البحرين، اليوم الخميس، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه المملكة.

كما كان في الاستقبال، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعددٌ من كبار المسؤولين.

