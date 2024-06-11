المصريين الأحرار: الرئيس وضع حلولا واضحة للأوضاع في غزة

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد بالأردن، وجهود القادة المشاركين وبخاصة الرئاسة المصرية الهادفة إحلال السلام بالمنطقة والحفاظ على حقوق الأشقاء في فلسطين.

وأكد النائب عصام خليل في بيان صحفي، على الجهود المضنية للدولة المصرية عبر التاريخ وبخاصة خلال تفاقم الأزمات في فلسطين وحرصها الشديد على إنهاء الحرب وتخفيف الأعباء الإنسانية الفادحة الناجمة عنها مع عدم تهويد القضية والسعي الدؤوب لحل الدولتين.

وأضاف "خليل"، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي تشارك مصر الرئاسة المشتركة له، بحضور أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة،و الملك عبدالله الثاني وعدد من القادة، جاءت حاسمة ومباشرة، حيث طالب الجميع بتضافر الجهود للعمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح المعابر بشكل فوري لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء الشعب الفلسطيني.

كما شدد "خليل" على ضرورة إيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلي أن الرئيس السيسي وضع حلول واضحة في كلمته التي جاءت معبرة عن واقع ولسان حال الشعب الفلسطيني وتتلخص في اربعة محاور لايجاد حلول سريعة ونافذة لتلك الأزمة من وفورى لاطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ةوفقًا لقرار مجلس الأمن الصادر أمس ، وإنهاء الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع ،وتوفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا، وعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين إلى مناطق سكنهم التي أُجبروا على النزوح منها.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: "أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي بأن يطبق قرارات مجلس الأمن وتحقيق العدالة والمصداقية الغائبة أمام وضع مُخجل للضمير الإنساني العالمي لما يحدث على أرض فلسطين في أصحاب الأرض الأصليين، وبات لزامًا على المجتمع الدولي أن يعمل على إنفاذ قراراته تجاه إسرائيل التي تضرب عرض الحائط بكافة النظم والقواعد والأحكام الدولية".