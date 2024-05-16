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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بدء توافد القادة العرب الى مقر انعقاد القمة العربية في البحرين

القمة العربية
القمة العربية
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بدأ توافد القادة والزعماء العرب إلى "قصر الصخير" مقر انعقاد ؤ في دورتها الثالثة والثلاثين بالعاصمة البحرينية المنامة.
ومن المقرر أن تناقش قمة البحرين العربية - باستفاضة - العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأوضاع في عدد من الدول العربية الشقيقة، وكيفية استعادة الاستقرار بالمنطقة في خضم الأزمات الكبيرة التي تتعرض لها، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة على المستويين الدولي 
والإقليمي، وذلك إلى جانب متابعة جهود العمل العربي المشترك لدعم مسار التنمية لصالح الشعوب العربية كافة.
 

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