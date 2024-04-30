ولي العهد السعودي: المملكة ترفض بشدة دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن المملكة تبذل كافة الجهود للتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجارية ومنع اتساعها في المنطقة، مع رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأكد ولي العهد وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

واستقبل ولي العهد السعودي في الرياض أمس الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

وحضر الاستقبال عدد من الشخصيات البارزة من الجانب السعودي والفلسطيني، بما في ذلك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

ومن الجانب الفلسطيني، حضر رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الآغا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين.