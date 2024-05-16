الليلة.. بيت السحيمى يحتضن حفلا فنيًا لأغانى الجنوب

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا فنيًا "لأغاني الجنوب" يقدمه الفنان النوبي كرم مراد وفرقته الموسيقية، وذلك مساء اليوم الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

يتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأغاني النوبية الشهيرة من بينها: "رسام"، "النيل بيتمشي"، "مارية"، "خبيز أمي"، "حلم الناس"، "ديا"، "يا صغير على الهوى"، "الشال"، و"نعناع الجنينة".

وكان قد أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، اقامة أمسية جديدة ضمن لقاءات الصندوق بعنوان "الإعلام والناس والتكنولوجيا، المجتمع والذكاء الاصطناعي"، في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، بمركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية.