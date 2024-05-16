تباين أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الخميس 16 مايو 2024

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 16 مايو 2024 تباينا ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم ، وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم مسجلا 46.78 جنيه للشراء، و46.91 جنيه للبيع.

كذلك تراجع متوسط سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري اليوم، عند نحو 50.53 جنيه للشراء، 50.65 جنيه للبيع.

تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس ، ليسجل متوسط سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي اليوم نحو 58.75 جنيه للشراء و 58.93 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 58.84 جنيه للشراء و 59.14 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 51.64 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع.

كما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.04 جنيه للشراء و 30.12 جنيه للبيع.

بينما سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.47 جنيه للشراء و 6.49 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري ، عند نحو 12.48 جنيه للشراء، 12.50 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.49 جنيه للشراء 12.52 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الاماراتي ، مقابل الحنيه المصري بداية تعاملات اليوم ، و سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي نحو 12.79 جنيه للشراء 12.83 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري .

وتراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري ، الي نحو 152.2 جنيه للشراء، 152.5 جنيه للبيع،

كما تراجع متوسط سعر صرف الريال القطري في البنك المركزي المصري عند نحو 12.88 جنيه للشراء و 12.93 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس تراجعاً ملحوظاً ، وبلغ متوسط سعر صرف الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 124.26 جنيه مصري

فيما سجل سعر الدينار العراقي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس تراجعاً ملحوظاً ، ليسجل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 0.04 جنيه .

كما تراجع سعر الدينار الليبي أمام الجنيه المصري ، عند نحو 9.67 جنيه مصري.