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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"تعليم الفيوم" تحصد 8 مراكز جمهورية في مسابقات التفوق الإرشادي (صور)

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (الإدارة العامة للشئون التنفيذية - توجيه التربية الرياضية) في مسابقات التفوق الإرشادي لفرق المرشدات، وحققت الفيوم مراكز متقدمة بجميع المراحل على مستوى الجمهورية، وجاء ذلك بإشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم. 

ففى مرحلة الزهرات خاص فازت مدرسة الرواد الخاصة إدارة غرب الفيوم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

وفي مرحلة الزهرات عام، فازت مدرسة الشهيد تامر أحمد رمضان بإبشواي بالمركز الثانى  على مستوى الجمهورية.

وفي مرحلة الثانوي الفني (5 سنوات) فازت مدرسة دمو الفندقية بشرق الفيوم، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وفي مرحلة الثانوي الخاص، فازت مدرسة الرواد الخاصة بغرب الفيوم، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وفي التربية الخاصة (التربية الفكرية ) فازت مدرسة التربية الفكرية بالفيوم، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية. 

وفي التربية الخاصة (الصم وضعاف السمع) فازت مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وفي التربية الخاصة (المكفوفين)، فازت مدرسة النور للمكفوفين بالفيوم بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وفي المرحلة الإعدادية، فازت مدرسة المحمديه الإعدادية بنات ومدرسة التوفيق الاعداديه بنات إدارة غرب الفيوم بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة، وقدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الطلاب والمسابقة.

كما قدمت وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير لجميع قائدات الفرق الفائزة بكافة المستويات وجميع المشرفات ومديري المدارس الفائزة وأعضاء فريق العمل بمدارس التربية الخاصة .

قدمت أيضا رسالة شكر لريحاب عريق وكيل المديرية، وهشام ابوعوف مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد فتحي مدير عام إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، والدكتور محمد البشيهى موجة عام  التربية الرياضية، والدكتورة ياسمين محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وحمدية علام مسئول مركزى المرشدات بالفيوم.

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