تداول 10 آلاف طن و585 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 585 شاحنة و 60 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 240 شاحنة و40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 345 شاحنة و 20 سيارة.

حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة سينا بينما غادرت الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية2 ، سينا وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3820 طن بضائع و322 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة. كما يغادر ميناء بورتوفيق اليوم السفينة درة جدة متجهة الي جدة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1965 راكبا بموانيها.