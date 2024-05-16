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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

القيادة المركزية الأمريكية: الأمم المتحدة ستتسلم المساعدات وتنسق توزيعها في قطاع غزة

القيادة المركزية
القيادة المركزية الأمريكية
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قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن جنودا أمريكيين في المهمة الإنسانية لتقديم مساعدات للمدنيين الفلسطينيين قاموا بتثبيت رصيف مؤقت على الشاطئ في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أنه لم تدخل أي قوات أمريكية إلى غزة في إطار هذا الجهد، ومن المتوقع أن تبدأ الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية بالتحرك إلى الشاطئ في الأيام المقبلة.

وتعد القيادة المركزية للولايات المتحدة، واحدة من أحد عشر قيادة مُقاتِلة موحَّدة لوزارة الدفاع الأمريكية.

 تشملُ مسؤولية القيادة المركزية للولايات المتحدة منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك مصر في إفريقيا وآسيا الوسطى وأجزاء من جنوب آسيا. 

تُعتبر هذه القيادة هي الوجود الأمريكي الرئيسي في العديد من مناطق العمليات العسكرية بما في ذلك حرب الخليج الثانيّة، والحرب في أفغانستان وحرب العراق من 2003 إلى 2011. 

تُنشر اعتبارًا من عام 2015 قوات القيادة المركزية الأمريكية بشكلٍ أساسي في أفغانستان كجزءٍ من مهمة الدعم الحازم لحلف الناتو (من 2015 إلى 2021)، كما تنتشر هذه القوات في العراق وسوريا كجزءٍ من عملية العزم الصلب منذ عام 2014 لكنها تكتفي هناك بتقديمِ الدعم والمشورة. 

القيادة المركزية الأمريكية غزة مساعدات للمدنيين الفلسطينيين الشاطئ في غزة