محافظ مطروح: 11583 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، انتهاء مديرية التربية والتعليم بالمحافظة كافة الاستعدادات والجاهزية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 /2024 بعد غد السبت 18 مايو الجاري.

وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 11 ألفا و583 طالبًا وطالبة، وذلك من خلال 120 لجنة امتحانية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، مشيرًا إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية سوف يؤدون امتحان اليوم الأول في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف، وتستمر الامتحانات علي مدار الأسبوع المقبل حتى الخميس 23 مايو الجاري.

ووجه محافظ مطروح بضرورة توفير جميع سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

من جانبه أوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 /2024، وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات، مع عقد اجتماعات مع رؤساء اللجان الامتحانية بالمحافظة للتأكيد على الضوابط المنظمة لسير أعمال الامتحانات وفق اللوائح المتبعة والمنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية مع تهيئة كافة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وتطبيق جميع الإجراءات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح على منع استخدام الهواتف المحمولة وكافة أنواع الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها؛ لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان مع توفير الجو المناسب للطلاب وراحتهم لأداء الامتحانات في أجواء هادئة للخروج بالعملية الامتحانية في أفضل صورة.