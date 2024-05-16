عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع رؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك بقاعة الاجتماعات الصغرى في ديوان عام المديرية وعبر شبكة الفيديو كونفرانس، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة، وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، وهانى السعيد رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وحمادة إبراهيم وكيل اللجنة.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع علي الالتزام بالتعليمات وضوابط الامتحانات، وكذلك عدم تفويض أى من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان، حيث أنه يعد المسؤل وبشكل كامل عن حسن سير العمل بها.

ووجه شحاتة رؤساء اللجان البالغ عددها 120 لجنة باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل، والتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان، والتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية داخل اللجان وعدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.

كما وجه شحاتة رؤساء اللجان بتشكيل لجنه الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة، وتحقيق الانضباط الكامل بدءا من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يوميا والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها؛ لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية والمقرر انطلاقها صباح بعد غد السبت، وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان، مضيفا إلي ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية و توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب.

واختتم وكيل تعليم مطروح تعليماته لرؤساء اللجان بالتأكيد على منع استخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف الجوال أو أى أجهزة إلكترونية نهائيا داخل اللجان وحتى نهاية أعمال الامتحانات، كذلك الالتزام الكامل بغلق أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يوميا لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة وفق لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وكيل “تعليم مطروح” يجتمع مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية

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