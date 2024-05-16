"الخارجية السودانية": لم نتلقَّ طلبًا من المبعوث الأمريكي لمنحه تأشيرة دخول للبلاد

أكدت وزارة الخارجية السودانية، عدم صحة ما جاء في التصريحات المنسوبة للمبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو بأن حكومة السودان رفضت منحه تأشيرة دخول للبلاد.

وذكرت الوزارة السودانية، في بيان اليوم الخميس، لم تتلقَّ سفارة السودان في واشنطن أو في أي عاصمة أخرى طلبا من بيريلو لمنحه تأشيرة الدخول.

وأوضحت أن سفارة السودان قد راجعت وزارة الخارجية الأمريكية حول هذه التصريحات المفترضة وأكدت الأخيرة أن المبعوث الخاص لم يصرح بذلك.

