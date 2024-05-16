المعسكر الصهيوني ينقلب على نفسه.. جالانت يتحدى نتنياهو بشأن حكم إسرائيل لغزة.. وبن جفير يطالب بإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

بعد مرور أكثر من 7 أشهر على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة دون تحقيق أهداف تل أبيب، انقلب المسؤولون الإسرائيليون على بعضهم البعض، حيث أصبحوا يتبادلون الاتهامات في العلن.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، في خطاب متلفز الأربعاء، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يجب أن يتخذ "قرارات صعبة" بشأن اليوم التالي لانتهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، مهما كانت التكلفة الشخصية أو السياسية، لأن مكاسب العدوان تتآكل، وأن أمن إسرائيل على المدى الطويل على المحك، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحذر جالانت في خطابه من أنه لن يوافق على الحكم المدني أو العسكري الإسرائيلي لغزة، وأن الحكم من قبل الكيانات الفلسطينية غير التابعة لحماس، برفقة جهات دولية فاعلة، يصب في مصلحة إسرائيل، وقال إن نتنياهو يجب أن يستبعد علنا فكرة استمرار الحكم العسكري أو المدني الإسرائيلي في القطاع.

وأثارت تعليقات وزير الدفاع الإسرائيلي، التي ينظر إليها على أنها التحدي السياسي الأكثر مباشرة لنتنياهو من داخل حكومته منذ بدء عدوان الاحتلال علي غزة، رد فعل غاضبا بين أعضاء الحكومة، الذين حثوا نتنياهو على إقالة جالانت.

وقبل ساعات فقط من خطاب وزير الدفاع الإسرائيلي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أي مناقشات حول "اليوم التالي" في غزة لا معنى لها حتى هزيمة حماس.

ورددت دعوة جالانت صدى الشكاوى التي قدمتها الولايات المتحدة وآخرون في المجتمع الدولي منذ فترة طويلة لإسرائيل لصياغة خطة قابلة للتطبيق لمن سيحكم غزة بعد عدوان الاحتلال.

فيما طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، بعد أن تحدى جالانت علنا نتنياهو، بشأن حكم إسرائيل لقطاع غزة بعد إنتهاء عدوان الاحتلال علي القطاع.

وكتب بن جفير عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا) "من وجهة نظر جالانت، لا فرق بين ما إذا كان جنود الجيش الإسرائيلي يسيطرون على غزة أو ما إذا كانت حماس تسيطر عليها".

وأضاف: "هذا هو جوهر مفهوم وزير الدفاع الذي فشل في (عملية طوفان الأقصى) 7 أكتوبر، ولا يزال يفشل حتى الآن، يجب استبدال وزير الدفاع هذا من أجل تحقيق أهداف الحرب".