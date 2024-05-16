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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل مسنة لسرقة موصوغاتها بالقاهرة

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قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل مسنة لسرقتها داخل شقتها بمنطقة الزيتون.
وكان قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة مسنة داخل مسكنها، وبالانتقال لمحل البلاغ تبين العثور على جثة مسنة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف سرقتها، واعترف أنه انتظر تواجدها بمفردها وراقب مسكنها وقام بالصعود إليها وقتلها في الحال لسرقة مصوغاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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