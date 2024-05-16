الأهلي يخوض اليوم أول مران بتونس استعداداً للترجي فى ذهاب نهائي إفريقيا

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الخميس، أول مران له في تونس استعداداً لمواجهة الترجي المرتقبة المقرر لها العاشرة من مساء السبت المقبل بملعب حمادي العقربي "رادس" بتوقيت القاهرة، ويتدرب الأهلي اليوم على الملعب الفرعي لاستاد رادس بعد الوصول إلى تونس في ساعة متأخرة من مساء أمس على متن طائرة خاصة غادرت القاهرة في الثامنة مساء أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في العاشرة مساء السبت المقبل في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب في الثامنة مساء السبت 25 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق وتقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018.

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.