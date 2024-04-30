محافظة المنوفية تستعد لاستقبال أعياد الربيع.. حملات مكثفة للطب البيطرى على الأسواق

تزامنا مع احتفالات أعيادالربيع، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعدادات القصوى بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لإتخاذ كافة التدابير الوقائية إستعدادًا لإستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد، موجهًا بتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس.

كما شدد محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المحلات والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية تزامنا مع أعياد شم النسيم لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه يتم شن حملات مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم وأماكن بيع اللحوم والأسماك، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، أسفرت عن ضبط 6600كجم أسماك السردين المملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق المحافظة، وتم مصادرة المضبوطات.

ولعل أبرز الحدائق بمحافظة المنوفية والتى تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين خلال احتفالات أعياد الربيع حديقة الطفل في مدينة شبين الكوم، والتى تعد من أهم الأماكن التي تستقبل المواطنين، حيث تم تصميمها بشكل مميز وجذاب علي مساحة 2000 م2 وتضم برجولات خشبية وأعمدة ديكورية ومقاعد استراحة للأهالي وكبار السن ونافورة مياه واشجار زينة، كما تم انشاء مشايات ومساحات خضراء وجناح خاص لعدد من مختلف الالعاب والوسائل الترفيهية للاطفال.

وفى مدينة منوف، توجد حديقة تحيا مصر والتى تم انشاؤها على مساحة 1200 م2 وتضم العديد من الألعاب للاطفال، وفى مدينة الباجور توجد حديقة 30 يونيو وتعد من أجمل الحدائق والدخول بها مجانا على مدار اليوم، ويوجد بها برجولات وأعمدة إنارة وأشجار وإضاءة ليلية.

وفى مدينة تلا يوجد حديقة جيهان السادات تفتح من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وسعر التذكرة 5 جنيهات، وحديقة الطفل في بركة السبع، تفتح من الساعة 9 وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وسعر التذكرة 5 جنيهات، وحديقة المدينة في الشهداء الدخول بها مجانًا على مدار اليوم، وحديقة تحيا مصر بمدينة قويسنا، تفتح أبوابها من الساعة 9 صباحًا وحتي الساعة 12 منتصف الليل، والدخول مجانًا، والألعاب بأسعار رمزية في متناول الجميع.