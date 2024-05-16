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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

الأحد.. البرلمان يناقش الحسابات الختامية للموازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي ووزارة العدل

مجلس النواب
مجلس النواب
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يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي خلال جلساته العامة يومي الأحد والاثنين، أخذ الرأي علي تقارير لجنة الخطة والموازنة عن: 

1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموزانة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 .
2- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموزانات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 /2023 وعددها 59 مشروعا.
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موزانة الهيئة القومية لانتاج الحربي عن السنة 2022/2023. 
4 - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزراة العدل والجهات التابعة لها _ الديوان العام _ مصلحة الخبراء _ مصلحة الطب الشرعي _ مصلحة الشهر لعقاري والتوثيق ) عن السنة المالية 2022/2023. 
 

مجلس النواب الهيئة القومية لانتاج الحربي وزراة العدل