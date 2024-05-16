5 معارض ضمن فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

ينظم مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة خمسة معارض في إطار الفعاليات الموازية لعروض المهرجان من تنسيق وسام عادل ومى جمال الدين ويستضيفها جاليري مركز الهناجر للفنون، بداية من اليوم الخميس وحتى 21 مايو الجاري.

تفتتح الممثلة والمخرجة عبير لطفي رئيسة المهرجان والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم والمخرجة والكاتبة عبير على حزين مديرتا المهرجان المعارض في السادسة مساء اليوم قبيل حفل افتتاح المهرجان.

يقام المعرض الأول تحت عنوان "لاعبات الخيال" عن صانعات المشهد البصري في المسرح المصري، ويضم أعمال فنانات السينوغرافيا وتصميم الأزياء د.نعيمة عجمي وهبة الكومي ومروة عودة ووسام عادل، ونهلة مرسى، ودينا الهواري.

بينما يحمل المعرض الثاني عنوان "المصرية" للأشغال والحرف اليدوية، وينظمه المهرجان بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة د.مايا مرسى، والمعرض الثالث للأشغال اليدوية تحت عنوان "صانعات الحياة نساء فلسطين" وينظمه المهرجان بالتعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية برئاسة أمال الأغا، والمعرض الرابع للأشغال اليدوية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة د. إيمان كريم.

تترأس مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة الممثلة والمخرجة عبير لطفى، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير على حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين.

وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية، وتدعمه وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من المراكز والمؤسسات منها هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الإنتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية والمركز القومي للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة والمركز الثقافي الإسباني والمركز الثقافي النمساوي ومعهد جوته الألماني، والمركز الثقافي الفرنسي ومكتبة القاهرة الكبرى وستوديو عماد الدين وكالتوجراف وسامي أمين، وإعلام دوت كوم.