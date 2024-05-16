صحة الفيوم تختتم الدورة التدريبية لمسئولى مكافحة الفيروسات الكبدية

اختتمت اليوم الخميس إدارة الفيروسات بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم، برعاية الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم وبرئاسة الدكتور طارق زيدان، مدير الإدارة، الدورة التدريبية لنحو 25 من أطباء ومسؤولي ومراقبي الفيروسات بالإدارات الصحية، والمستشفيات، على مدار أربعة أيام، وذلك على أعمال مكافحة الفيروسات الكبدية.

تدريب 25 طبيباً على أحدث بروتوكولات العمل

أقيمت الدورة التدريبية، تحت رعاية الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد التواب زايد، مدير الشؤون الوقائية، بقاعة التدريب بمستشفى الفيوم العام، بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية، برئاسة الدكتورة أسماء شريف.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن التدريب استمر على مدار أربعة أيام، وتناول التعريف بالفيروسات الكبدية، والفرق بين المصل واللقاح، وطرق التعامل مع حالات الوخز، والحقن الأمن، وتطعيم الفريق الطبي، وتطعيم طلاب الامتياز بالجامعات ومدارس ومعاهد وكليات التمريض، وومخالطي مرضى فيروس B، وكذلك تطعيم مرضى الغسيل الكلوي، وتحديث الكشوف، والبيانات، والسجلات الحديثة، وتولى التدريب، الدكتورة الدكتورة آية حمدي، مدرب من الإدارة العامة للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان.

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