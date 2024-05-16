ميقاتي: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وانتهاك سيادته الوطنية

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن بلاه ترفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وانتهاك سيادته الوطنية، لافتا إلى أنههم ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية ونطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أراضينا المحتلة.

وأوضح خلال كلمته أمام القمة العربية الـ33 ، أنه يأمل تفعيل لجنة اتصال عربية بشأن سوريا لتحقيق رؤية عربية مشتركة، مشددا إلى أنه يجب بلورة آلية تمويلية لتسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم.

وأدان الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية ونطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وأن لبنان تعول على الدعم العربي للخروج من أزمته ووضعه على طريق الازدهار.

