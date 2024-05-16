حزب المؤتمر: مصر تتبنى عملية نشر السلام فى المنطقة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى القمة العربية 33 المقامة فى البحرين، حاليا، ألقت الضوء على العديد من الملفات، فى مقدمتها إن الأجيال المقبلة جميعاً فلسطينية كانت أو إسرائيلية تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن، وهو ما يؤكد تبني الدولة المصرية لعملية نشر السلام فى المنطقة.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: “الرئيس السيسى، أشار خلال كلمته اليوم إلى أهمية نشر السلام فى المنطقة لتسمو فيها آمال المستقبل فوق آلام الماضي، وأن القمة تنعقد فى ظرف تاريخي دقيق تمر بها منطقتنا فما بين التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دولنا الى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن القضية الفلسطينية هي محرك الأحداث فى المنطقة فى الوقت الراهن، وأن الوصول لحلول عاجلة اولوية قصوى”.

وأشار غنيم، إلى أن كلمة الرئيس تطرقت أيضا إلى ضرورة الاختيار بين مسارين على الأطراف المعنية، وهما مسار السلام والاستقرار والامل او مسار الفوضى والدمار الذى يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة، وأن مصر دائما كانت من الدول الداعية للسلام، ومنذ الأزمة الاخيرة تدعو الدولة المصرية لإعلاء صوت العقل وحل الدولتين وحق الشعب الفلسطينى الشقيق إقامة دولته المستقلة على حدود دولة 1967، وحقن الدماء ووقف الحرب الغاشمة ضد الأبرياء.

