جامعة طنطا تشهد إطلاق مؤسسة "حياة كريمة" لمبادرة دعم طلاب الجامعات

استقبل الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب اليوم وفد مؤسسة "حياة كريمة" ويضم الدكتورة بُثينة مصطفى نائب رئيس مجلس الأمناء مؤسسة حياة كريمة والمتحدث الإعلامي، والدكتور محمد بحيري نائب مدير القطاع الميداني لمؤسسة حياة كريمة، والعقيد طه عجلان مدير إقليم الدلتا بالقطاع الميداني، ومحمود عمران مدير إدارة المتطوعين بالقطاع الميداني لمؤسسة حياة كريمة، وهند جلال مدير إدارة التوعية ومبادرات دعم المجتمع بمؤسسة حياة كريمة، والدكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بالغربية، ومحمد ممدوح عضو مؤسسة حياة كريمة.

جاءت الزيارة بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي والتدريب على مهارات مختلفة، أهمها مهارات سوق العمل، وتفعيل مبادرة we support لتقديم الدعم للطلاب خلال فترة الامتحانات والتعريف بخطة مؤسسة “حياة كريمة" لصيف ٢٠٢٤ للشباب.

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بأن الجامعة تحرص على بناء شخصية طلابها وتنمية وعيهم القومي ودعم مشاركتهم في العمل التطوعي والخدمي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً أهمية المبادرة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا، مشيراً إلى دعم الجامعة الدائم للمبادرة وتشجيع طلابها على المشاركة في أنشطتها.

ومن جانبه رحب الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة بوفد "حياة كريمة "، مؤكداً أن الجامعة تستهدف تعزيز جهود العمل التطوعي لدى شبابها، مشيداً بدور المؤسسة في تقديم الدعم للطلاب، وارشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها، موضحاً أن الجولة اليوم شملت كليات الصيدلة والعلوم والتربية النوعية والزراعة، ولقاء الطلاب والتعريف بالمشروعات التي سوف تقوم المبادرة بتنفيذها خلال فترة الصيف، وتوزيع هدايا تشجيعية للطلاب.

وأعربت الدكتورة بثينة مصطفى عن سعادتها بتواجدها في جامعة طنطا، مؤكدةً اهتمام المؤسسة بتقديم الدعم للطلاب في فترة الامتحانات، وحرصها على مشاركة الطلاب في خطة "حياة كريمة " الصيفية، مشيرةً إلى أنه تم اختيار جامعة طنطا لتكون نقطة انطلاق المبادرة في الجامعات المصرية نظرا لدورها الفعال والتعاون المستمر في تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين ضمن أنشطة القوافل التنموية الشاملة.

أضافت الدكتورة زينب سامي أن جامعة طنطا لها دور رائد في دعم مبادرة حياة كريمة، موضحةً أن أنشطة المبادرة تشهد مشاركة معظم المتطوعين من طلاب جامعة طنطا، مما ساهم بشكل كبير في دعم خبرتهم المعرفية بالمبادرة ومشروعاتها، والتعريف بالمبادرة بين الطلاب، مؤكدةً حرص المؤسسة على التواجد الدائم بين الطلاب.

استقبل الوفد بكليات الجامعة الدكتورة منى الأعصر عميدة كلية الصيدلة، والدكتورة رانيا الامام عميد كلية التربية النوعية، والدكتور أسعد دربالة القائم بعمل عميد كلية الزراعة، والدكتورة نجلاء الشيتاني وكيلة كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء الحلبي وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أمجد سالم وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.