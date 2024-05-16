ضربة أمنية كبرى.. تفاصيل ضبط مخدرات وأسلحة بـ284 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضربة حاسمة لمتجرى المواد المخدرة من ضبط كميات كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمطروح قدرت قيمتها المالية بحوالي 284 مليون جنيه

في نفس السياق رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (عنصرين إجراميين) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، مُتخذان من دائرة قسم شرطة برانى بمطروح وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 129,500 كيلو جرام 2,250 مليون قرص مخدر لعقار "الترامادول" 1,800 مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" –" أر بى جى " - 2 رشاش متعدد 5 بنادق آلية بندقية رصاص 5 بنادق خرطوش 3 طبنجات 28 خزينة متنوعة كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 284 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.