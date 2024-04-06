ميلان يقهر ليتشي بثلاثية ويؤمن وصافة الدوري الإيطالي

اكتسح فريق ميلان، مساء اليوم السبت، ضيفه ليتشي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الروسونيري بثنائية دون رد، إذ افتتح الأمريكي كريستيان بوليسيتش التهديف في الدقيقة السادسة من صناعة النيجيري صامويل تشوكويزي.

وأضاف المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 20 من صناعة مواطنه ياسين عدلي.

وفي الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الأول، تلقى نيكولا كرستوفيتش لاعب ليتشي البطاقة الحمراء، ليكمل الضيوف اللقاء بنقص عددي.

وعزز البرتغالي رافائيل لياو فوز ميلان بهدف ثالث في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 57 من صناعة ياسين عدلي.

وبهذا الفوز، نجح ميلان في تأمين وصافة الدوري الإيطالي، حيث وسع الفارق مع ملاحقه يوفنتوس لـ9 نقاط.

وبتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 68 نقطة في مركز وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف جاره إنتر ميلان المتصدر بـ79 نقطة، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.