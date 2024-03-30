الدوري الإيطالي.. ميلان يتخطى فيورنتينا في مباراة لياو الـ200

تخطى فريق ميلان، مساء اليوم السبت، مضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، لتأتي أهداف اللقاء الثلاثة في الشوط الثاني.

افتتح روبن لوفتس تشيك التهديف للروسونيري في الدقيقة 47 من صناعة رافائيل لياو، ثم نجح ألفريد دونكان في إحراز هدف التعادل للفيولا في الدقيقة 50.

وأحرز لياو الهدف الثاني لفريق ميلان في الدقيقة 53 من صناعة تيجاني ريندرز، ليحتفل الجناح البرتغالي في مباراته رقم 200 بقميص العريق الإيطالي في مختلف المسابقات بتسجيله هدف وصناعته لآخر.

وبتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 65 نقطة، ليحافظ على وصافته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 43 نقطة في المركز العاشر.