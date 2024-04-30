جامعة القناة تكرم الطلاب الفائزين بمسابقة القرآن الكريم والمشاركين في "إبداع 12" ومجتازي الدورة الإذاعية

تحرص جامعة قناة السويس مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024، على تكريم طلابها المتميزين في الأنشطة الطلابية سواء على مستوى المسابقات الداخلية أو اللقاءات القمية - جاء ذلك وفق ما صرح به الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وفي ذاك السياق - قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والأربعون النووية، المشاركون في مسابقة إبداع في دورتها الـ12، والطالبات مجتازي الدورة الإذاعية.

وجاء التكريم برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

ونظم لحفل التكريم - الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة، والأستاذة مروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي والإعلامي.

وقبل بداية مراسم التكريم - ألقى الدكتور محمد عبد النعيم كلمة رحب خلالها بالحضور من لجان التحكيم والمشاركين والمشرفين، مُثمناً التعاون المثمر بين منطقة وعظ الإسماعيلية وجامعة قناة السويس في تنظيم الندوات والمحاضرات والمسابقات الدينية المتنوعة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأعرب عن بالغ فخره واعتزازه براديو جامعة قناة السويس المُجهز بمواصفات احترافية، مشيراً إلى أن طلاب راديو جامعة القناة يثبتون دوماً مهاراتهم وموهبتهم في تقديم كافة فنون الإذاعة.

وفي البداية - تم تكريم فضيلة الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية وفضيلة الشيخ عبدالرحمن صالح عضو لجنة الفتوى الرئيسية، وذلك تقديراً لجهودهم في تحكيم مسابقة حفظة القرآن التي تمت خلال شهر رمضان المبارك في إطار التعاون المشترك بين منطقة وعظ الإسماعيلية.

وتلى ذلك تكريم الطلبة والطالبات المشاركين في مسابقة إبداع 12.

ومشرفي الكليات المتميزين وهم:

الأستاذ أحمد سمير طب بشري، والأستاذ محمد نجيب طب الأسنان، والأستاذة نهله محمد كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وقام الدكتور محمد عبد النعيم بتكريم الإعلامي أحمد فاروق كبير مذيعي إذاعة القناة على إسهاماته في توجيه طلاب راديو جامعة قناة السويس من خلال الدورات التدريبية التي تم تنظيمها.

فيما أكدت الطالبات عن استفادتهم من الدورة التي استمرت على مدار شهرين

-قام بالتدريب خلالها الإذاعي أحمد فاروق كبير مذيعي إذاعة القناة، وشارك بها 30 طالبة.