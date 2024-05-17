بتكلفة 4 ملايين جنيه.. "قنا" تفتتح أعمال إحلال وتجديد مسجد الدرب الجديد بنجع حمادي

شهد اللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة سكرتير عام محافظة قنا ، افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد الدرب الجديد "بقريه الدرب "التابعة لمركز نجع حمادي، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، رافقه فضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا، والنائب خالد خلف الله عضوا مجلس النواب، وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادي وجمع غفير من أهالي قرية الدرب.



واستمع السكرتير العام إلى خطبة الجمعة التي جاءت تحت عنوان " واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة " والتي تحدثت عن أنَّ الدينَ الإسلامِيَّ الحنيفَ لم يغفلْ عن حرمةِ الأماكنِ العامَّةِ، بل أعلَى مِن شأنِ هذه الحرمةِ فجعلَهَا أشدَّ حرمةً مِن الأماكنِ الخاصَّةِ وان المالُ العامُّ أعظمُ خطرًا مِن المالِ الخاصِّ الذي يمتلكُهُ أفرادٌ أو هيئاتٌ محددةٌ.

ومن جانبه أعرب السكرتير العام للمحافظة ، عن سعادته بافتتاح بيتاً من بيوت الله، داعيا المولى عزوجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد ويثيبهم خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتهم.

وأكد "حمودة" علي اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه جرى إنشاء مسجد الخير بالجهود الذاتية علي مساحة 467 متر بتكلفة اجمالية بلغت 4 مليون جنيهًا ، و أن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى مدن المحافظة المختلفة.

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