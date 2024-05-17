افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 7 ملايين و150 ألف جنيه في البحيرة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، عن افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز إيتاي البارود ودمنهور وكفر الدوار بتكلفة إجمالية 7 مليون و150 ألف جنيه، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وقال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، في بيان له اليوم الجمعة، إنه جرى افتتاح مسجد الرحمة بمركز إيتاى البارود على مساحة 640 م2 بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، مسجد الرحمة - عزبة حبيب بمركز دمنهور على مساحة 160 م بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه، مسجد العسجي بمركز كفر الدوار على مساحة 200 م بتكلفة إجمالية 650 ألف جنيه.

تناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة" أنَّ واجبَنَا تجاهَ المنافعِ المشتركَةِ والأماكِنِ والمرافِقِ العامَّةِ عظيمٌ، ومسئوليتِنَا نحوهَا كبيرةٌ؛ ذلك أنَّ حقَّ الانتفاعِ بهَا ليسَ ملكًا لأحدٍ بعينِهِ، فيجبُ علينَا أنْ نحافظَ عليهَا جميعًا؛ لأنَّهَا لنَا جميعًا.

ولا شكَّ أنَّ الحفاظَ على المنافعِ المشتركةِ والأماكنِ والمرافقِ العامَّةِ واجبٌ شرعِيٌّ ووطنِيٌّ وإنسانِيٌّ، فينبغِي أنْ نستخدمَهَا على وجهٍ لا ضررَ فيهِ ولا ضرَارَ.